Dosluhující vláda loni přišla s projektem Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS), která má financovat vznik nových průmyslových parků v hospodářsky méně rozvinutých oblastech. Organizace spadající pod ministerstvo průmyslu měla tímto způsobem v nejbližších pěti letech investovat kolem 20 miliard korun.
Jedním z financovaných projektů má být i výstavba tzv. strategického průmyslového parku u Chebu zhruba za čtyři miliardy korun. Aktivitu nové státní firmy ale od začátku kritizují zástupci některých soukromých hráčů, stejně jako Hospodářská komora ČR s tím, že podobné činnosti nepatří do rukou státu a jen zbytečně předbíhají soukromý sektor.
Co se dočtete dál
- O jaký projekt v Chebu jde.
- Proč se o něj Accolade zajímá.
- Co městu nabízí.
