Skeptici o malých modulárních reaktorech mluví jako o technologii, která je jen „na papíře“. To stále platí, nelze však přehlédnout, že rozvoj takzvaných small modular reactors (SMR) se dává rychle do pohybu. Společnost GE Hitachi již první reaktor v kanadském Ontariu buduje, Velká Británie zase posvětila záměr vybudovat tři SMR v severním Walesu. Ty má postavit na ostrově Wylfa společnost Rolls-Royce SMR, ve které drží pětinový podíl i ČEZ. Brzy po Walesu by tedy měly následovat i projekty společnosti v Temelíně a Tušimicích.
ČEZ přitom není jediný, kdo chce v Česku moduláry stavět. Vedle Sokolovské uhelné se mluví i o polské společnosti Orlen Synthos Green Energy (OSGE), což je společný podnik energetické skupiny Orlen a chemické společnosti Synthos. Šéf OSGE Rafal Kasprów bude řečníkem na konferenci Kompas pro Česko. Topbyznysový summit HN o ekonomické bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti se koná už 2. prosince v Praze.
Samotná OSGE vlastní koncept SMR nevyvíjí, úzce však spolupracuje se zmíněnou GE Hitachi s cílem rozšířit v Evropě její typ reaktoru typu BWRX. Také ČEZ přitom spolupráci s GE Hitachi vážně zvažoval. Společnost se dostala do finálního výběru na partnera pro stavbu tuzemského SMR pod taktovkou ČEZ. Česká energetická skupina se však nakonec rozhodla dát přednost britské technologii.
Letos v srpnu vlastníci OSGE oznámili, že ze zvažovaných šesti lokalit vybrali tu, kde první modulární reaktor postaví. První polský jaderný zdroj by tak měl vzniknout na břehu Visly ve městě Vladislav v Kujavsko-pomořském vojvodství. Ambice společnosti jdou ovšem i za hranice Polska. V létě podepsali její zástupci dohodu o spolupráci s Maďarskem, které dosud sázelo výhradně na ruské jaderné technologie.
Oba vlastníci OSGE přitom dlouhodobě působí i v Česku, Orlen je majitelem rafinerií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, kde působí i Synthos.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist