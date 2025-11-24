Skeptici o malých modulárních reaktorech mluví jako o technologii, která je jen „na papíře“. To stále platí, nelze však přehlédnout, že rozvoj takzvaných small modular reactors (SMR) se dává rychle do pohybu. Společnost GE Hitachi již první reaktor v kanadském Ontariu buduje, Velká Británie zase posvětila záměr vybudovat tři SMR v severním Walesu. Ty má postavit na ostrově Wylfa společnost Rolls-Royce SMR, ve které drží pětinový podíl i ČEZ. Brzy po Walesu by tedy měly následovat i projekty společnosti v Temelíně a Tušimicích.

ČEZ přitom není jediný, kdo chce v Česku moduláry stavět. Vedle Sokolovské uhelné se mluví i o polské společnosti Orlen Synthos Green Energy (OSGE), což je společný podnik energetické skupiny Orlen a chemické společnosti Synthos. Šéf OSGE Rafal Kasprów bude řečníkem na konferenci Kompas pro Česko. Topbyznysový summit HN o ekonomické bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti se koná už 2. prosince v Praze.

Samotná OSGE vlastní koncept SMR nevyvíjí, úzce však spolupracuje se zmíněnou GE Hitachi s cílem rozšířit v Evropě její typ reaktoru typu BWRX. Také ČEZ přitom spolupráci s GE Hitachi vážně zvažoval. Společnost se dostala do finálního výběru na partnera pro stavbu tuzemského SMR pod taktovkou ČEZ. Česká energetická skupina se však nakonec rozhodla dát přednost britské technologii.

Letos v srpnu vlastníci OSGE oznámili, že ze zvažovaných šesti lokalit vybrali tu, kde první modulární reaktor postaví. První polský jaderný zdroj by tak měl vzniknout na břehu Visly ve městě Vladislav v Kujavsko-pomořském vojvodství. Ambice společnosti jdou ovšem i za hranice Polska. V létě podepsali její zástupci dohodu o spolupráci s Maďarskem, které dosud sázelo výhradně na ruské jaderné technologie.

Oba vlastníci OSGE přitom dlouhodobě působí i v Česku, Orlen je majitelem rafinerií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, kde působí i Synthos.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam