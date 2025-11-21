Evropská komise schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř 11 miliard Kč) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Komise o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Společnost onsemi by podle ní do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm měla investovat 1,64 miliardy eur (téměř 40 miliard Kč).
Firma onsemi o plánu na výstavbu nového závodu informovala vloni v červnu. EK v dnešní zprávě uvedla, že zahájení komerčního provozu nového závodu se očekává do roku 2027. Projekt podle komise přispěje ke zvýšení technologické autonomie Evropské unie v oblasti polovodičů.
„Po dojednání zásadní investice japonské automobilky Toyota v Kolíně pokračujeme krok za krokem v získávání dalšího strategického projektu s vysokou přidanou hodnotou. Rozšíření výroby čipů v Rožnově bude mít v souladu s Hospodářskou strategií Česko do top 10 pro naši zemi pozitivní ekonomické a strategické přínosy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, který o této zásadní investici jednal s vedením společnosti na pracovní zahraniční cestě.
Kromě rozšíření dobře placených pracovních míst se počítá také s rozsáhlým zapojením českých firem, univerzit a výzkumných institucí, které budou spolupracovat na vývoji i dodávkách technologií.
Jde o pozitivní krok, který potvrzuje význam technologií onsemi a roli firmy v posilování evropské konkurenceschopnosti v moderních a energeticky úsporných výkonových polovodičích, uvedla firma ve svém vyjádření.
„Jde o pozitivní krok, který potvrzuje význam technologií onsemi a naši roli v posilování evropské konkurenceschopnosti v oblasti moderních a energeticky úsporných výkonových polovodičů. Nadále se plně soustředíme na podporu našich zákazníků a budeme je provázet i v dalších krocích celého procesu,“ uvedla onsemi.
Závod by měl vyrábět inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba by měla navázat na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy.
Rozhodnutí vítá i město jako obrovskou příležitost. Starosta Rožnova Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky) označil investici do výroby čipů ve městě za obrovskou příležitost. „My to vítáme a je dobrá zpráva, že Evropská komise notifikaci schválila. Věřím, že poptávka po tomto typu čipů v Evropě bude dost silná a že americká matka rozhodne o spuštění investice co nejdříve,“ uvedl Kučera. Město je podle něj nachystané. „Máme zpracovanou dopadovou studii, připraveny projekty, které mají zajistit dostatek bydlení, veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví a samozřejmě řešíme také dopravu," uvedl starosta. Město má přes 16 tisíc obyvatel.
„Tento projekt zlepší odolnost výrobních odvětví a sníží vnější závislost na polovodičích. Čipy, které bude tento závod vyrábět, jsou klíčové pro zelené technologie, jako jsou elektromobily a dobíjecí stanice, jež jsou nezbytné pro evropskou energetickou transformaci a ekologické iniciativy,“ uvedla místopředsedkyně EK Teresa Riberaová.
Firma onsemi byla založena v roce 1999. V Rožnově pod Radhoštěm působí od roku 2003 jako podnik ON Semiconductor Czech Republic, který vznikl fúzí společností Tesla Sezam a Terosil.
