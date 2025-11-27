Michal Nýdrle ještě před čtyřicítkou dosáhl, čeho chtěl – finanční nezávislosti. Prodejem skupiny reklamních a mediálních firem Kindred Group společně s manželkou Pavlou vydělali stamiliony korun. Pak si začal plnit dlouholetý sen – vyrazit na plachetnici kolem světa. Vyrazili jako rodina, kam patří ještě dvě děti ve věku prvního stupně základní školy, a jejich otce ten sen málem stál život. Jachtě se 240 kilometrů od pobřeží uprostřed Karibiku zlomil stěžeň a posádka se ocitla v kritické situaci. Dnes Nýdrle říká, že z cesty si pár přivezl poznání. „Měli jsme pocit, že naše energie nevede k žádnému vyššímu principu, že nic netvoříme mimo nás. To nás strašně štvalo,“ vypráví v rozhovoru pro týdeník Ekonom. I proto se manželé zapojili do prezidentské kampaně Petra Pavla bez nároku na odměnu. Dnes Michal Nýdrle opět podniká – spravuje movitým jejich peníze, propaguje bitcoin a na veřejnosti mluví o tom, co by pomohlo nejen Česku: jednoduchý rámec pro podnikání, takzvaný 28. režim, v němž by se firmy mohly zakládat podle jednotných pravidel napříč celou EU.
Prodej mediální společnosti Kindred v roce 2019 v řádech stovek milionů korun se dodnes považuje za jeden z největších reklamních exitů v Česku. Jaký to byl pocit, uzavřít něco, co jste roky budoval?
Prodej se připravoval dva roky. Předcházelo mu vyjednávání se společníky, integrace několika firem do jednoho celku, aby se daly snadno koupit. Už to samo bylo velmi vysilující. A to nemluvím o jednání s Publicis Group a přípravě due diligence. To mě úplně vyšťavilo. Ke konci jsem se strašně těšil, až to celé dokončíme a já tu zodpovědnost odložím. Zároveň v tom byla obrovská euforie. Podařilo se nám vybudovat něco, co někdo dobře ocenil a byl ochotný koupit. Ten pocit je silný. Druhá stránka ale je, že najednou opustíte svoji „rodinu“. Přijde období ticha. Nikdo vám nevolá, nikdo vás nepotřebuje. A vám dojde, že jste provdal vlastní dceru, která má najednou jinou rodinu.
Co se dočtete dál
- Jak se změní člověku život prodej firmy, kterou roky budoval.
- Co znamená žít F.I.R.E., a proč je tak těžké nic dál nedělat.
- Co udělat, aby zahraničí fondy více investovaly do českých, potažmo evropských firem.
- V jaké oblasti se Česko podobá Švýcarsku a všichni nám to závidí?
