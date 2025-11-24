První obchodní centra a kancelářské budovy západního střihu začaly v Česku vyrůstat zhruba před 30 lety, v masivnějším měřítku až po roce 2000. Tyto domy už dnes ale nevyhovují současným požadavkům uživatelů, především pokud jde o technologie. Vlastníci těchto nemovitostí proto investují do jejich modernizace a případně rozšíření, aby byly schopny konkurovat novějším budovám a snížily své provozní náklady.
Navíc velká nákupní centra se kvůli saturaci na trhu příliš nestaví. Posledním větším novým projektem byl Central Kladno, otevřený před 10 lety. A další zbrusu nové obchodně-zábavní centrum bude až Pernerka v Pardubicích, která se má otevřít v roce 2028.
Proto v posledních letech dostávají ocenění stavby, které prošly zdařilou rekonstrukcí. Dokládá to i soutěž Best of Realty, z níž si loni odnesl první místo v kategorii nákupních a zábavních center pražský Máj. Výsledky 27. ročníku této prestižní soutěže budou zveřejněny 26. listopadu na slavnostním vyhlášení v pražském Foru Karlín.
Pokud jde o kancelářské budovy, nové stále vznikají, ale podstatně pomalejším tempem než v minulých letech. Největší uplatnění nacházejí v Praze. Developeři kancelářské budovy stavět chtějí, ale firmy jsou po covidu obezřetnější, pokud jde o podpisy nájemních smluv na pět a více let dopředu. Výstavbu navíc v posledních letech prodražují rostoucí ceny stavebních prací a materiálů. Do realitního byznysu postupně pronikají nové technologie, především pokud jde o navrhování budov a jejich provoz.
„Za nejvýznamnější trend považuji nutnou automatizaci a prefabrikaci výstavby,“ konstatuje Veronika Marková, manažerka týmů sociálního bankovnictví a realitních obchodů pro regiony v České spořitelně. „Prefabrikovaná a modulární výstavba či dřevostavby pomohou urychlit realizaci, zčásti vyřešit nedostatek pracovních kapacit a zároveň usnadní naplnění požadavků ESG.“
Lenka Kostrounová, poradkyně managementu v ČSOB a porotkyně Best of Realty, v této souvislosti říká: „V nadcházejících pěti letech bude trh ovlivněn akcentem na ESG a s tím souvisejícím patrným narůstajícím cenovým rozdílem mezi energeticky šetrnými budovami a zastaralým fondem.“ Kostrounová považuje za podstatný „tlak Evropské unie na dekarbonizaci a rekonstrukce starších budov“.
Soutěž Best of Realty má pro kanceláře dvě samostatné kategorie: nové a rekonstrukce. Počet novostaveb dokončených v letošním roce v Praze by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Zásadní rekonstrukcí prochází ikonická Danube House v pražském Karlíně z roku 2003, jež v roce svého vzniku v soutěži obsadila první místo mezi novými kancelářemi.
V lokalitě pražské Brumlovky má za sebou komplexní rekonstrukci hned několik administrativních budov. Od investic v řádech vyšších stovek milionů korun si pronajímatelé slibují udržení hodnoty nemovitostí a vysokou obsazenost budov.
Například pražský Palác Dunaj z roku 1930, který získal několik ocenění včetně prvního místa v kategorii rekonstrukcí kanceláří v Best of Realty, se nově pyšní mezinárodní certifikací Well Gold. Ta potvrzuje nejvyšší standardy kvality vnitřního prostředí. Podle průzkumů se lidé v těchto budovách cítí lépe a jsou produktivnější. Palác Dunaj je plně pronajatý.
