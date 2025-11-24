Skoro dva tisíce míst pro parkování kamionů chybí v současné době na českých dálnicích. Řidiči v rámci povinných přestávek často odstavují vozy na nebezpečných a nelegálních místech, blokují příjezdy u dálničních odpočívek nebo prostranství v obcích a městech. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jeho zakladatel ministerstvo dopravy se sice v poslední době snaží výstavbu nových parkovacích míst intenzivně řešit, ale situace je podle dopravních expertů stále tristní.
„Řidiči buď riskují postihy v řádu tisíců korun za nedodržení povinných přestávek, nebo pokuty za parkování na nepovolených místech. Riskují hněv ostatních účastníků silničního provozu nebo lidí v okolí, zásah policie, celníků a na druhé straně v případě zdržení dodávky zboží nevoli dopravce, pro kterého pracují. Z řidičů se v podstatě stala lovná zvěř,“ říká dopravní expert Platformy Vize 0 Roman Budský.
Co se dočtete dál
- Kolik stávajících parkovišť pro tiráky má Česko a kolik jich chybí.
- Proč se staví málo parkovišť a jaká pochybení při budování odpočívek zjistil Nejvyšší kontrolní úřad.
- Zda se vůbec někdy zlepší tristní situace na odpočívkách.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.