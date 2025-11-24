Pokles bitcoinu v posledních týdnech vyvolává otázky, zda kryptoměnová scéna nezažívá zásadní otřes. Zakladatel fondu LongRiver František Vinopal však říká, že to nic nevypovídá o technologii. Ta se rychle rozvíjí a Česko z toho těží. Vedle takřka milionu aktivních uživatelů jsou tu silné technologické firmy i regulace, která může přitáhnout zahraniční kapitál. Banky i veřejné instituce, jako například Česká národní banka, otevírají kryptotechnologiím dveře. „Nebojím se říct, že nejpozději za deset let bude kryptoprůmysl jedním z tahounů naší ekonomiky,“ říká Vinopal.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Čím si Vinopal vysvětluje současný propad bitcoinu a dalších kryptoměn.
  • Jak evropské nařízení MiCA ovlivní přístup k licencím a operace kryptofirem v Česku i celé EU.
  • Co přinese nová regulace menším a větším hráčům na trhu.
  • Jak LongRiver plánuje konsolidovat trh a jaké jsou jeho investiční priority.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.