Pokles bitcoinu v posledních týdnech vyvolává otázky, zda kryptoměnová scéna nezažívá zásadní otřes. Zakladatel fondu LongRiver František Vinopal však říká, že to nic nevypovídá o technologii. Ta se rychle rozvíjí a Česko z toho těží. Vedle takřka milionu aktivních uživatelů jsou tu silné technologické firmy i regulace, která může přitáhnout zahraniční kapitál. Banky i veřejné instituce, jako například Česká národní banka, otevírají kryptotechnologiím dveře. „Nebojím se říct, že nejpozději za deset let bude kryptoprůmysl jedním z tahounů naší ekonomiky,“ říká Vinopal.
Co se dočtete dál
- Čím si Vinopal vysvětluje současný propad bitcoinu a dalších kryptoměn.
- Jak evropské nařízení MiCA ovlivní přístup k licencím a operace kryptofirem v Česku i celé EU.
- Co přinese nová regulace menším a větším hráčům na trhu.
- Jak LongRiver plánuje konsolidovat trh a jaké jsou jeho investiční priority.
