Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí stagnovala. Hrubý domácí produkt (HDP) zůstal proti předchozím třem měsícům beze změny. Vyplývá to z konečných údajů, které v úterý zveřejnil Spolkový statistický úřad. Ve druhém čtvrtletí se HDP snížil o 0,2 procenta, v prvním vzrostl o 0,3 procenta.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles – na vině jsou podle odborníků strukturální problémy německého hospodářství, vysoké ceny energií, přebujelá byrokracie či konkurence asijských trhů, především Číny. V poslední době navíc export německého zboží brzdí vysoká cla na dovoz do Spojených států.
„Konjunkturu ve třetím čtvrtletí brzdil slabý vývoz, zatímco investice lehce posílily,“ uvedla předsedkyně statistického úřadu Ruth Brandová.
Na turbulentní době může Česko vydělat a „uloupnout“ i část výroby Německu, říká Smutný z PwC. A popisuje, co je třeba změnit
Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se HDP v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje.
