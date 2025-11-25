Chemická divize Agrofertu, jenž patří šéfovi hnutí ANO a očekávanému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi, posílila v byznysu se čpavkem. Od skupiny OCI Global egyptského miliardáře Nassefa Sawirise, mimo jiné spolumajitele anglického fotbalového klubu Aston Villa, kupuje Agrofert terminál a velký sklad v nizozemském přístavu Rotterdam i navazující logistiku a obchod. Informaci zveřejnili Agrofert i OCI Global, která je kotovaná na burze Euronet v Amsterdamu.
