Česká internetová firma Seznam.cz spustila testovací verzi vlastního chatovacího asistenta založeného na umělé inteligenci. Má jít o konverzační nástroj, který bude inteligentní vrstvou napříč službami Seznamu. Firma to oznámila na svém blogu. V Česku jsou již dostupné podobné zahraniční chatboty, například ChatGPT nebo Gemini od Googlu.
Seznam je největší tuzemskou internetovou firmou. Za rok 2023 vykázal zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun.
Asistent podle zástupců Seznamu rozumí českému prostředí a jeho odpovědi jsou přizpůsobeny specifickým potřebám i způsobu vyhledávání a rozhodování českých uživatelů. Využívá kombinaci dat z Vyhledávání, novou technologii velkých jazykových modelů a ověřených interních zdrojů.
„Naším cílem je, aby asistent ušetřil lidem čas, tedy aby uměl pochopit zadání, projít relevantní informace a dát jasnou souhrnnou odpověď i s citacemi zdrojů. V současné verzi pomůže tedy lidem rychle se zorientovat ve velkém množství informací a ve zpravodajství,“ uvedl Radoslav Mikeš, který má v Seznamu vývoj asistenta na starosti. Seznam podle něj pracuje na chytrém a pohodlném nakupování i na srovnávání produktů, propojení s obsahovými a oborovými službami. „Asistent se tak stane přirozenou vstupní bránou k informacím na Seznamu,“ sdělil.
Asistent je aktuálně dostupný ve zkušebním provozu pro vybranou skupinu uživatelů na domovské stránce Seznam.cz, na webu asistent.seznam.cz, v trendujících výrazech a ve výsledcích vyhledávání. Seznam ho nasazuje postupně a v nejbližších měsících bude k dispozici zdarma všem přihlášeným uživatelům. Do budoucna se počítá i s jeho rozšířením na další služby Seznamu, včetně mobilní aplikace a oborových webů.
Asistent využívá vlastní jazykový model Sellma a dočasně i komerční modely od OpenAI provozované v evropských datacentrech prostřednictvím Microsoft Azure. Dlouhodobým cílem Seznamu je provozovat asistenta výhradně na interních jazykových modelech a ve vlastních datových centrech.
V zajištění stabilní kvality a rychlosti odezvy zavádí Seznam týdenní limit počtu dotazů na účet. Pro uživatele, kteří mají zaplacený Seznam bez reklam, bude počet dotazů výrazně vyšší než pro standardní účty.
Seznam založil Ivo Lukačovič v roce 1996. Zahrnuje okolo 30 služeb. Vedle vyhledávače pod něj patří služby jako Seznam Zprávy, Mapy.cz, Novinky.cz, Sreality, Sauto nebo Lidé.cz.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist