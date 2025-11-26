Členové Severoatlantické aliance, kteří bezprostředně sousedí s Ruskem, vnímají mnohem víc hrozbu případné agrese z východu než ti západněji položení. Odráží se to nejen v tom, že v Polsku či v Pobaltí rychleji rostou výdaje na obranu, ale v těchto zemích se také dávají větší peníze na rozvoj technologických inovací souvisejících s obranou a ochranou kritické infrastruktury.
Dokladem tohoto trendu je první mapa start-upů, které se zabývají inovacemi použitelnými jak v obranném, tak v civilním sektoru – jsou tedy takzvaně dvojího užití. Dalo ji dohromady šest fondů rizikového kapitálu s podporou platformy pro tržní zpravodajství Dealroom.
Co se dočtete dál
- Která země je nejvíc atraktivní pro obranné start-upy.
- Jakých oborů se investice hlavně týkají.
- Jaká je pozice Česka.
