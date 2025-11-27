V Evropě letos odbyt německé automobilové skupiny Volkswagen (VW) roste meziročně o pět procent, v jiných koutech světa už to ale není taková sláva. Dlouhodobě se koncern trápí v Číně, kde Volkswagenu utíká tamní konkurence v oblasti elektromobility. Automobilka si navíc kvůli klesajícím ziskům nemůže dovolit závody v cenové válce, kterou rozpoutal největší čínský výrobce elektrovozů BYD. A ani o auta VW se spalovacími motory už v Číně není takový zájem, jaký býval ještě před pár lety.
Management německé automobilové skupiny tak nyní přišel se strategií, která má zachránit odbyt její hlavní značky. Zasahuje to přitom do plánu české dceřiné firmy Škoda Auto.
Co se dočtete dál
- O jaké rozhodnutí jde a proč.
- Jak by mohlo ovlivnit budoucnost Škody Auto.
- Jaké jsou další plány a problémy VW.
