Ať už jde o konverze bývalých továren na bydlení a kanceláře, komplexní rekonstrukce stávajících budov či novostavby ze dřeva a bytové domy v nejvyšší energetické třídě, nejlepší developerské projekty pojí trvalá udržitelnost. Dokládají to výsledky 27. ročníku soutěže Best of Realty. Slavnostní udílení cen se uskutečnilo 26. listopadu v pražském Foru Karlín. Soutěž, jejímž mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny, pořádá Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).
Kromě rezidenčních a komerčních nemovitostí má soutěž i speciální kategorie, jakou je Environmentální projekt roku. Tím se letos stala Rezidence Diorit, která vznikla v bývalém brněnském kamenolomu. Zvláštní cenu poroty letos obdržela Obřadní síň ve Vysokém Mýtě za svou nadčasovou architekturu.
Do Síně slávy vstoupil Marcel Soural, zakladatel developerské a investiční skupiny Trigema, a dlouholetý člen správní rady ARTN. Soural v posledních letech spolupracuje s umělcem Davidem Černým, jehož ateliér navrhuje umělecká díla pro vybrané stavby od Trigemy.
„Naším společným cílem je podporovat kvalitu v českém developmentu a rozvoji měst, vyzdvihnout mimořádné a inspirativní projekty, reagující na potřeby uživatelů nejen dnes, ale i za deset či dvacet let, a přispívat tak k vytváření prostředí, ve kterém se dobře žije,“ komentoval Tomáš Drtina, předseda odborné poroty Best of Realty a viceprezident ARTN.
Porota hodnotí projekty na základě kritérií, která zahrnují zejména architektonické a urbanistické řešení, kvalitu provedení, přínos lokalitě, zohlednění udržitelnosti, komfort a služby pro uživatele, relevantní komerční výsledky, inovativnost a náročnost realizace.
Silné zastoupení bytů
Největší počet nominovaných je tradičně v kategorii rezidencí. Porota proto oceňuje zvlášť větší a menší projekty a v posledních letech má svou vlastní kategorii ještě nájemní bydlení.
Vítězem mezi rezidenčními projekty většího rozsahu se stal Nuselský pivovar developera Penta Real Estate. Ten zbudoval v historickém areálu bývalého pivovaru v pražských Nuslích nadstandardní bydlení s kavárnami a obchody v parterech domů.
Druhé místo obsadila již zmiňovaná Rezidence Diorit v Brně od developerské společnosti PMP investment group, která má na svém kontě teprve pár bytových projektů. Od většiny novostaveb se odlišují tím, že mají střechy pokryté zelení a budovy jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi. Třetí místo si odnesla Rezidence Na Mariánské cestě v Brandýse nad Labem.
Kategorii menších bytových domů vyhrála Krčská zahrada investora EBM Group. Porota vyzdvihla komorní velikost domu o 30 bytech, harmonické propojení moderní architektury s klidnou zahradní čtvrtí, kvalitu veřejného prostoru a udržitelné stavební řešení. Druhé místo získala Rezidence Bella Vista v Praze a třetí příčku obsadila druhá etapa Rezidence u Kazínské skály v Černošicích.
Nájemní bydlení je nejnovější kategorií soutěže, v níž velká konkurence zatím není. Zlato letos získala Rezidence Drdla s 34 byty ve Žďáře nad Sázavou od společnosti Dostupné bydlení České spořitelny. Jedná se o vůbec první developerský počin zmíněné firmy spadající do finanční skupiny České spořitelny. Rezidence Drdla je zároveň jedna vůbec z prvních bytových domů ze dřeva v Česku a ještě k tomu nájemních.
Druhé místo v nájemním bydlení si odnesl pražský projekt Waltrovka Pod Vidoulí a třetí budova s názvem Honest v Říčanech.
Oživené továrny
V kategorii kanceláří letos zvítězila památkově chráněná budova E Factory (první fáze) z 30. let minulého století, jež se dočkala rekonstrukce. Developer Mount Capital poskytl její prostory uměleckým galeriím a ateliérům, kavárně či eventům a ve vyšších patrech zbudoval kanceláře. Porota vyzdvihla, že budova v areálu pražské Pragovky zachovává autentické industriální prvky, genius loci a přispívá i ke zkvalitnění lokality.
Druhé místo mezi administrativními centry obsadil BudexHub v Plané u Českých Budějovic, jenž je i nejvyšší kancelářskou dřevostavbou v Česku. Na třetím místě se umístilo rozšířené coworkingové centrum Clubco v areálu bývalé továrny Vlněna v Brně.
Kategorii nákupních a zábavních center ovládl pražský Westfield Černý Most developera Unibail–Rodamco–Westfield za rozsáhlou dostavbu jednoho z největších a nejúspěšnějších obchodních center v Česku. Druhý se umístil projekt 100 Yards – rekonstrukce bloku tří historických domů v ulici Na Příkopě v centru Prahy. Třetí OC Varyáda Karlovy Vary se letos na podzim představila ve své větší a modernější podobě.
Nejlepším hotelem se stal pražský Fairmont Golden Prague, dříve známý jako InterContinental, investora R2G. Jako druhý se umístil Hotel W Prague na Václavském náměstí a na třetí pozici skončil Hotel Savorsky v Jihlavě.
Ze skladových a průmyslových areálů se nejvýše umístila hala A v Panattoni Business Park Ostrov North – uhlíkově neutrální distribuční centrum na brownfieldu po výrobci trolejbusů Škoda v západních Čechách. Druhé místo získal objekt BLU03 v Blučině u Brna a třetí hala DMC 2 v průmyslovém parku v Paskově na severní Moravě.
ARTN letos v rámci ceny Award for Excellence ocenila rozvoj dopravní infrastruktury a systematickou revitalizaci dopravních uzlů v Česku, zejména vlakových nádraží. Modernizované a nově budované stanice zároveň slouží jako komerční centra a katalyzátory širší městské regenerace a kultivace veřejného prostoru.
„V letošním ročníku jsme chtěli vyzdvihnout práci, která se měří v horizontu let a dotýká se milionů lidí – rozvoj dopravních uzlů, našich nádraží,“ uvedla Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN. Ta vyzdvihla mimořádně zdařilou rekonstrukci historické Fantovy budovy i přípravy nových projektů, jako je nové nádraží v Bubnech.
