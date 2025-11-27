Rodina Hradilových, která stojí za prodejní skupinou HP Tronic, dokončila ve Zlíně obnovu ikonického Obchodního domu. V jeho nejvyšších třech patrech po letech odkladů vznikl hotel Prior, který nabízí 29 pokojů, a také rozsáhlé wellness a spa Energy s panoramatickým výhledem na město. Projekt si vyžádal investice za více než 100 milionů korun.
Obchodní dům je jedna z dominant Zlína, kterou ve 30. letech minulého století nechal postavit Tomáš Baťa. V roce 2018 budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, její finále – dobudování hotelu a spa – se však kvůli pandemii koronaviru a růstu cen energií několikrát odkládalo.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá nově otevřený hotel a spa v Obchodním domě ve Zlíně.
- Kolik celková rekonstrukce stála.
- Co si od hotelu slibují v HP Tronicu.
- Jaké další budovy v okolí vznikají.
