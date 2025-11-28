Celková částka 312 miliard korun, která vloni odtekla na dividendách do zahraničí, odpovídá součtu rozpočtů ministerstva obrany, dopravy a zdravotnictví. Zdaleka největší podíl na sumě vyplacených dividend má bankovní a pojišťovací sektor. Z něj si vloni zahraniční vlastníci vytáhli 111,3 miliardy korun, vyplývá ze statistik České národní banky. Jedná se tedy přibližně o 1,4 procenta hrubého domácího produktu Česka.

Je to proto, že finanční sektor drží ještě jedno prvenství: mezi dvaceti nejdůležitějšími odvětvími ekonomiky tvoří právě tyto dividendy největší podíl na celkovém zisku. Vloni to bylo 89 procent. Ze 125 miliard zisku, kterého vloni banky se zahraničními vlastníky v Česku dosáhly, ponechaly v tuzemské ekonomice pouze 12,5 miliardy korun v podobě reinvestovaného zisku. 

Mizí až 89 procent zisku

