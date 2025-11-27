Téměř přesně před třemi roky, na začátku prosince 2022, zamířil výrobce elektrokol Levit s dluhy téměř tři čtvrtě miliardy korun do insolvence. Firma z Úpice na Trutnovsku doplatila na ambiciózní plány tehdejšího vedení a výrazný pokles poptávky po covidovém boomu. Podnik ale nakonec přesvědčil věřitele, aby mu dali ještě jednu šanci. Našel nového investora, v reorganizaci podstatně zeštíhlil a znovu se staví na nohy. Oproti minulosti by se také rád prosadil i v Česku.

Dnes Levit svá kola prodává především v západní Evropě, zejména v Nizozemsku nebo Francii. V Česku nebyla značka od svého krachu před třemi roky téměř vidět. Kromě Česka firma aktuálně chystá expanzi také do Austrálie.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik milionů firmě zbývá, aby se vyrovnala s věřiteli.
  • Jak se Levit od vstupu do insolvence změnil.
  • Jakých tržeb letos dosáhl.
  • S jakým elektrokolem chce Levit v Česku uspět.
