Téměř přesně před třemi roky, na začátku prosince 2022, zamířil výrobce elektrokol Levit s dluhy téměř tři čtvrtě miliardy korun do insolvence. Firma z Úpice na Trutnovsku doplatila na ambiciózní plány tehdejšího vedení a výrazný pokles poptávky po covidovém boomu. Podnik ale nakonec přesvědčil věřitele, aby mu dali ještě jednu šanci. Našel nového investora, v reorganizaci podstatně zeštíhlil a znovu se staví na nohy. Oproti minulosti by se také rád prosadil i v Česku.
Dnes Levit svá kola prodává především v západní Evropě, zejména v Nizozemsku nebo Francii. V Česku nebyla značka od svého krachu před třemi roky téměř vidět. Kromě Česka firma aktuálně chystá expanzi také do Austrálie.
Co se dočtete dál
- Kolik milionů firmě zbývá, aby se vyrovnala s věřiteli.
- Jak se Levit od vstupu do insolvence změnil.
- Jakých tržeb letos dosáhl.
- S jakým elektrokolem chce Levit v Česku uspět.
