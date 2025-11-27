Majitel energetické skupiny Sev.en miliardář Pavel Tykač v podcastu Štěpení potvrdil informaci HN, že od roku 2027 skončí v Česku s výrobu elektřiny z uhlí. A v pořadu, který moderuje minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr, popsal varianty toho, jak nakonec může vše skončit.
Potvrzeno. Tykač se rozhodl zavřít tuzemské uhelné elektrárny. Co to znamená pro Česko?
„Pokud stát řekne, že od nás chce tyto elektrárny za korunu, jsem s tím naprosto spokojený,“ řekl Tykač. Zároveň zdůraznil, že nechce, aby vznikl dojem, že od státu něco chce: „Co potřebujeme, je rozhodnutí. Pokud ale stát řekne, provozujte to dál, musí nám zaplatit ztrátu, která nám vznikne.” V případě prodeje by si chtěla Sev.en ponechat zainvestované lokality, které mají nenulovou cenu. Tedy místa, kde by se v budoucnu daly postavit nové plynové elektrárny. Jejich stavba ale podle Tykače není možná bez podpory státu.
