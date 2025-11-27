Majitel energetické skupiny Sev.en miliardář Pavel Tykač v podcastu Štěpení potvrdil informaci HN, že od roku 2027 skončí v Česku s výrobu elektřiny z uhlí. A v pořadu, který moderuje minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr, popsal varianty toho, jak nakonec může vše skončit.

„Pokud stát řekne, že od nás chce tyto elektrárny za korunu, jsem s tím naprosto spokojený,“ řekl Tykač. Zároveň zdůraznil, že nechce, aby vznikl dojem, že od státu něco chce: „Co potřebujeme, je rozhodnutí. Pokud ale stát řekne, provozujte to dál, musí nám zaplatit ztrátu, která nám vznikne.” V případě prodeje by si chtěla Sev.en ponechat zainvestované lokality, které mají nenulovou cenu. Tedy místa, kde by se v budoucnu daly postavit nové plynové elektrárny. Jejich stavba ale podle Tykače není možná bez podpory státu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se Sev.en rozhodla zavřít uhelné eletrárny a co čeká od státu.
  • Kolik Tykačova Sev.en zaplatila za tři roky zaplatila za emisní povolenky.
  • Jaký trend vidí pro ceny povolenek a ceny plynu.
  • Co řekl Tykač o roli nynějšího eurokomisaře Síkely.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.