Ruské zbrojovky v říjnu vyrobily meziročně o 41 procent více tanků a bojových vozidel a o 19 procent více zbraní a střeliva. Druhý měsíc po sobě ale klesla produkce potravin. S odkazem na údaje ruského statistického úřadu Rosstat o tom informoval polský deník Rzeczpospolita.
Na to, jak je ruská hrozba blízko, zbrojíme v Evropě moc pomalu, říká expert, který napsal scénář porážky aliance
Průmyslová výroba v Rusku se v říjnu meziročně zvýšila o 3,1 procenta. To je zhruba desetinásobek proti září, kdy růst meziročně zpomalil na 0,3 procenta. Nárůst zaznamenal především vojensko-průmyslový komplex.
Civilní průmysl zůstává v krizi, tvrdí polský list. Produkce potravin v Rusku klesá druhý měsíc po sobě, meziročně o 0,2 procenta, a chemický průmysl hospodaří se ztrátou čtvrtý měsíc po sobě. Pokles v hutnictví trvá už deset měsíců. Meziročně se prohloubil propad oděvní výroby a výroby nábytku. Automobilový průmysl se už dotkl dna, jeho produkce meziročně klesla o 38,4 procenta po poklesu o 25,1 procenta v září.
Čert vem Rusko. Tohle bude sakra velký průšvih, varuje před Putinovými plány Just
"Odolnost ruské ekonomiky byla výrazně oslabena," citoval deník The Moscow Times vedoucího Centra pro výzkum hospodářské politiky na Moskevské státní univerzitě Olega Buklemiševa. Expert předpovídá, že se ekonomická situace Ruska bude v příštím roce dál zhoršovat.
Rusko čtvrtým rokem pokračuje ve vojenské invazi na Ukrajinu, která obě země ekonomicky vyčerpává. Dál pokračují jednání o ukončení války a ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek uvedl, že základem by mohl být aktuální americký plán. Ukrajina se obává, že bude nucena přijmout dohodu postavenou převážně na ruských podmínkách.
Čert vem Rusko. Tohle bude sakra velký průšvih, varuje před Putinovými plány Just
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist