Ještě před měsícem kalkuloval Energetický regulační úřad (ERÚ) s tím, že dotace na podporované zdroje energie (POZE) si v příštím roce vyžádají 44 miliard korun. Tento pátek svůj odhad zpřesnil, bude to 41,7 miliardy. „Důvodem je jednak vývoj velkoobchodních cen. Několik zdrojů také končí a s tím jim končí také podpora,“ zdůvodnil předseda ERÚ Jan Šefránek.
To je každopádně dobrá zpráva pro odběratele elektřiny, protože náklady na POZE, mezi které patří solární, větrné, vodní elektrárny či bioplynové stanice, se platí v regulované části ceny. Ta v příštím roce bude tvořit zhruba 45 procent ceny celkové. Zbytek je náklad na samotnou komoditu, kterou stanovují energetické společnosti a zákazník ji může ovlivnit výběrem dodavatele.
Co se dočtete dál
- Jak se v příštím roce změní ceny elektřiny, pokud je stát zadotuje 17 miliardami korun.
- Jak se cena změní, pokud se nic takového nestane.
- Jaké budou dopady na konkrétní typy domácností.
- A co se stane s cenami plynu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.