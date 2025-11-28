Ruská státní plynárenská společnost Gazprom hospodařila ve třetím čtvrtletí s čistým ziskem 134,2 miliardy rublů (zhruba 36 miliard korun) po ztrátě 53 miliard rublů před rokem, kdy výsledky negativně ovlivnila jednorázová daň. S odkazem na sdělení firmy to v pátek uvedla agentura Reuters. Tržby ale firmě klesly na 2,18 bilionu rublů, před rokem činily 2,4 bilionu rublů.
Čtvrtletní zisk navíc zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Interfax odhadovali na 200 miliard rublů. V období od ledna do září pak firma čistý zisk meziročně zvýšila téměř o 13 procent na 1,12 bilionu rublů.
Ropná divize Gazprom Něfť v pátek oznámila, že čistý zisk díky nižšímu zdanění meziročně zvýšila o 47 procent na 69,1 miliardy rublů. Tržby však meziročně klesly o devět procent na 928 miliard rublů.
Loni Gazprom hospodařil s čistým ziskem 1,2 bilionu rublů, o rok dříve naopak 629 miliard rublů prodělal. To byla zároveň jeho první celoroční ztráta od roku 1999. Na hospodaření podniku měl negativní dopad prudký pokles prodeje plynu do Evropy, který byl důsledkem ruské invaze na Ukrajinu z února 2022, po které Evropská unie začala ruský plyn i ropu ještě více odmítat.
Evropská unie plánuje zcela ukončit dovoz plynu z Ruska do roku 2027. Gazprom se teď snaží zvyšovat vývoz na jiné trhy, zejména do Číny.
Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím sítě plynovodů. Kontrolu nad firmou má Kreml.
