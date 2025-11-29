Trpký příběh rozhádané rodiny Řípových, pozůstalých po zakladateli průmyslové skupiny Karsit, v Hospodářských novinách sledujeme už bezmála dva roky. Boj příslušníků rodinného klanu z východních Čech o miliardový majetek, který po sobě zanechal podnikatel František Řípa, ale nadále přidává další a další dějové linie. A v nich začíná přece jen přebírat iniciativu strana Davida Řípy, který nejviditelněji zastupuje zájmy dětí z továrníkova prvního manželství. Tedy jeho a bratra Romana.
Proti nim stojí macecha Alena Řípová a nevlastní sestra Kamila Kaiserová. Právě ty dnes rozsáhlý holding, do kterého kromě výroby součástek pro automotive patří také zemědělský byznys společnosti Karsit Agro či známé Lázně Velichovky, vlastnicky kontrolují. Alena Řípová ale čelí obvinění, že si rodinné impérium po smrti Františka Řípy v březnu 2021 osvojila podvodem. A od rozsáhlého dědictví silou odstavila právě nevlastní syny Davida a Romana.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.