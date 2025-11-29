Z téhle situace už se moc vybruslit nedalo. Jiří Svoboda, kterého aktuálně vyšetřuje policie kvůli podezřelým zakázkám, zřejmě v pondělí po téměř osmi letech skončí v čele Správy železnic. A bude co hodnotit – bývalý výpravčí s talentem na kariérní postupy českou železnici dost zásadně proměnil.
Není to přitom ještě ani tři čtvrtě roku, kdy byla jeho kariéra na vrcholu. Když v březnu 2025 začínala přestavba uzlu v České Třebové, byl doslova ve svém živlu. Na peronu vítal premiéra, ministerskou delegaci a hrozen novinářů vzal mezi výpravčí na odlehlé stavědlo.
Odsud vzešel, sloužil tu na přelomu 80. a 90. let jako výpravčí. A odsud se postupně dostal až na místo, kde je základní plat stejný jako pro prezidenta – a k tomu ještě odměny skoro ve výši platu premiéra.
Teď už je v podstatě jasné, že končí. A že Svobodu pošle pryč ještě dosluhující Fialova vláda. Co tomu ale předcházelo?
Co se dočtete dál
- Jaké byly vazby Jiřího Svobody na hnutí ANO?
- Jak fungovala Správa železnic podle lidí zevnitř?
- A proč přežil ve funkci i jeho prohru ve volbách 2021?
