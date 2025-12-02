Z malé rodinné frýdeckomístecké firmy Ferrit se během posledních tří dekád stal jeden z předních výrobců důlní dopravní techniky. Vedle Austrálie dodává své stroje na všechny kontinenty. Poslední měsíce jsou ale pro podnik hodně turbulentní. Před třemi měsíci kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili vedení firmy z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Do Ruska měl podnik prý vyvézt několik strojů. S Petrem Mohelníkem, CEO Ferritu, jsme si povídali jak o této kauze, tak i o tom, jaké to bylo, mít za tátu zakladatele firmy, probrali jsme, jak globální důlní byznys změnila válka na Ukrajině, i plány společnosti do dalších let.
Co se dočtete dál
- Jak Ferrit reaguje na obvinění z porušování protiruských sankcí.
- Jak se změnila důlní technika za posledních 30 let.
- Jak se firma vyrábějící důlní stroje dostala k prodeji zmrzliny.
