Multikulturalismus v současné podobě selhal a snaha nikoho nediskriminovat vedla ve Velké Británii k tomu, že úřady roky přehlížely organizované zneužívání dívek gangy migrantů. John O’Sullivan, legenda britského konzervatismu a politický poradce bývalé premiérky Margaret Thatcherové, označuje současný evropský přístup k multikulturní politice jako neudržitelný. Upozorňuje na dvojí metr zemí v přístupu k vlastním občanům a varuje, že ignorování kulturních rozdílů zadělává na ještě větší tragédii. „Nelze žít ve společnosti, kde závažný zločin proběhne s podporou státu nebo přivřením očí,“ popisuje. Situaci podle něj lze řešit, nebude to však snadné.
Zároveň bije na poplach v obraně. Evropa podle něj zlenivěla a v případě vojenského konfliktu by zjistila, že je v podstatě bezbranná. S odkazem na jednu z her George Bernarda Shawa s nadsázkou říká, že by se bránila čokoládovým krémem. Kritizuje i zelený environmentalismus, který ve své extrémní podobě představuje pro evropské země akt vážného sebepoškozování. „A jestli jsme se touto cestou vydali, nemůžeme se divit, že nás svět bere o něco méně vážně,“ říká O’Sullivan. V rozhovoru také nastiňuje, jak by se Evropa mohla inspirovat přístupem Thatcherové, známé jako Železná lady, a ukazuje, co mají společného populisté a konzervativci.
Co se dočtete dál
- V čem Evropa nyní nejvíc zaostává a jak by mohla čelit jiným světovým regionům.
- Jaký recept by dnes Evropě naordinovala Margaret Thatcherová.
- V čem se nynější konzervatismus liší od toho z 80. let minulého století.
- Proč migrační politika nefunguje a jak vyřešit problémy, které v Evropě způsobila.
- Promění se evropské země jednou v muslimské chalífáty.
