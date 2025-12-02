Před dvěma lety slavil německý výrobce obráběcích strojů a laserové techniky Trumpf sté výročí založení. Teď však v jeho rodném Ditzingenu, severozápadně od Stuttgartu, příliš důvodů k radosti nemají. Firma, která se stala globálním symbolem německého špičkového strojírenství, letos zaznamenala první ztrátu od globální finanční krize. Její tržby klesly meziročně o 16 procent na 4,3 miliardy eur a nové objednávky jdou dolů již třetí rok po sobě.
Tvrdě to dopadne i na třiadvacetitisícový Ditzingen. Městskou kasu čekají krušné časy, protože Trumpf byl největším plátcem místních daní z podnikání. Pracovní trh se bude muset vyrovnat s nárůstem nezaměstnanosti. Na jaře firma ohlásila rozsáhlé propouštění nejen z výrobních závodů, ale i z tamní centrály. Dění v Ditzingenu a v jinak bohatém Bádensku‑Württembersku – dosud považovaném za strojírenské srdce Německa – je přitom jen mikrokosmem celonárodního útlumu.
Co se dočtete dál
- Proč průmyslová produkce v Německu klesá více než v jiných evropských zemích.
- Jak čínská konkurence mění postavení německého strojírenství a automobilového průmyslu.
- Zda pomůže obří fiskální balík do infrastruktury a dotace pro energeticky náročné firmy.
- Jaké strukturální reformy by mohly nahradit dosavadní exportně-průmyslový růstový model.
