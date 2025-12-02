Provoz v řeckém přístavu Pireus se jednoho červnového dne tohoto roku prakticky zastavil. Důvodem byl zásah proti organizovanému zločinu. Vyšetřovatelé zabavili skoro 2500 kontejnerů s elektrokoly, textilem nebo obuví. Šlo o vůbec největší operaci tohoto druhu v Evropské unii.

Podobné akce nyní bude pod sebou mít český státní zástupce Petr Klement, který začátkem příštího roku nastoupí do funkce generálního ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Na pozici vyhrál dlouhotrvající výběrové řízení a bude vůbec prvním Čechem, který se v rámci Evropské komise, pod kterou OLAF spadá, dostane na post generálního ředitele. To je nejvyšší úřednický post v komisi.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo za podobně velkými podvody stojí a jak probíhají.
  • Jak se Petr Klement do tak vysoké funkce dostal.
  • Jak podle něj zvýšit vliv Česka v EU.
