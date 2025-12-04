Generace Z, tedy děti narozené přibližně v letech 1997 až 2012, je první mezi žijícím pokolením, která je hrdá na to, když ji starší lidé kritizují za laxní přístup k pracovním povinnostem nebo za rozmařilé utrácení. Nejde o změnu na úrovni emocí. Výzkumy ukazují, že jde o chování vycházející z racionality.
Mladí od teenagerů do třicítky hlasitě zdůrazňují, jak důležitá je pro ně vyváženost pracovního a soukromého života. A nijak se nestydí ani za to, že nakupují luxusní zboží nebo že vkládají peníze do kryptoměn a dalších aktiv, u nichž jsou starší v převážné většině obezřetní. Podle rok starého průzkumu společnosti Credit Karma, která se zabývá osobními financemi, přiznává přibližně 27 procent Američanů, že utrácí v duchu hesla carpe diem (užívej dne).
Co se dočtete dál
- Jaký vliv mají zhoršující se ekonomické vyhlídky na chování mladé generace.
- Jsou mladí opravdu líní, nebo jen logicky ztratili motivaci pracovat.
- Proč generace Z tolik utrácí za luxus.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.