Obětí podvodů na internetu a prostřednictvím telefonátů je letos v Česku nejvíce v historii. Po strmém nárůstu v roce 2022 a dvou letech stagnace letos křivka trestných činů v kyberprostoru opět zamířila vzhůru. Výrazný rozdíl je hlavně ve způsobené škodě, která už letos přesáhla rekordních pět miliard korun.
Metody, jakými podvodníci od důvěřivých lidí vylákají peníze, se totiž stále zdokonalují. Dominují podvodné telefonáty, kde je nejnovějším trendem vydávání se za policisty, a nabídky výhodných investic prostřednictvím mailů. Na zavolání falešného policisty například nedávno doplatila plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která tak přišla o pět milionů korun.
Co se dočtete dál
- Jaké nové metody podvodníci používají?
- A jak se jim bránit?
