Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zesílila přípravy na zavedení jednotného měsíčního hlášení (JMHZ), které příští rok nahradí dvě desítky formulářů pro různé úřady. Systém začne fungovat od dubna. Postup ve čtvrtek novinářům představili zástupci ministerstva práce a ústřední ředitel ČSSZ František Boháček. Apelují na zaměstnavatele, aby ani oni přípravu nepodcenili.
První měsíc budou mít firmy, instituce, lidé se zaměstnanci či společenství vlastníků na registraci svou a svých pracovníků, uvedli zástupci ministerstva a správy. Od května pak začnou hlášení o zaměstnávání, zaměstnancích, jejich pozicích a výdělcích posílat měsíčně vždy do 20. dne následujícího měsíce. Využít k tomu budou moci i portál úřadu.
„Postupujeme k plnému nasazení k 1. dubnu. Začíná být situace vážná i pro zaměstnavatele. My budeme a jsme připraveni. Je důležité, aby byli připraveni i zaměstnavatelé. Budou mít buď svůj software, který ale musí být upraven – bez úpravy to nejde, nebo budou moci používat i bez softwaru formulář na e-portálu,“ uvedl Boháček. Podotkl, že vhledem k rozsahu údajů je formulář na portálu vhodný spíš pro zaměstnavatele s malým počtem zaměstnanců.
Zákon o JHMZ s doprovodnou novelou a nařízením začnou platit od ledna příštího roku. Informace o zaměstnávání, výdělcích, odvodech či daních hlásí teď zaměstnavatelé České správě sociálního zabezpečení, ministerstvu práce, úřadu práce, statistickému úřadu, finanční správě. Nově ho budou elektronicky zasílat měsíčně jen do informačního systému ministerstva práce do 20. dne následujícího měsíce. Rozsah poskytovaných dat se výrazně nemění.
Od ledna do března nebudou zaměstnavatelé výkazy s údaji posílat. Pojistné ale budou muset v prvním kvartále příštího roku dál pravidelně odvádět. JHMZ se spustí od dubna. První měsíc bude na registraci. Zapsat by se mělo podle Boháčka asi 380 tisíc zaměstnavatelů. Hlášení pak začnou pravidelně posílat od května. Za první tři měsíce roku ho pak budou moct dodatečně poskytnout do konce června.
Pilotní provoz začal letos od července. Zapojilo se do něj osm úřadů a institucí se 40 tisíci zaměstnanci a několik desítek firem. Proces se testuje, nesrovnalosti a potíže se odstraňují. Podle šéfa sekce IT ministerstva práce Karla Trpkoše bude stát na změnu připraven. „Nečekáme, že by jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů bylo odloženo,“ uvedl Trpkoš.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist