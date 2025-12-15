Ve světě investic se jen málokdy objeví moment, který je možné označit za konec jedné kapitoly. Letošní odchod Warrena Buffetta, legendárního „věštce z Omahy“, z čela Berkshire Hathaway takovým momentem bez přehánění je. Pro celou generaci investorů byl Buffett kompasem, ale také důkazem, že trpělivost a disciplína jsou hodnoty, které překonají i největší tržní turbulence. Teď se však kapitola uzavírá a s ní se otevírá otázka, co bude dál. Jak poznamenává investiční stratég v J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek: „Ne že by Berkshire přestala fungovat, spíš končí období, kdy stačilo sledovat jednoho člověka, jeho dopisy a jeho instinkt, a tím jste mapovali polovinu amerického kapitalismu. Buffett byl instituce v instituci a tahle jednoduchost zmizí.“
Řada investorů na tuto chvíli čekala dlouho a zároveň se jí obávala. Buffettovo loučení tak nepřichází jako náhlý zlom, ale jako logické završení mnohaletého procesu. Pětadevadesátiletý muž, jehož jmění se odhaduje na 160 miliard dolarů, se ukázal jako mistr řízeného přechodu. Na rozdíl od jiných ikonických zakladatelů nečekal na poslední chvíli, neodkládal předání pravomocí a netrval na tom, že vše musí zůstat v jeho rukách. Postupně připravoval prostor pro Grega Abela, který přebírá vedení konglomerátu s klíčem od domu, jehož architektura je zřetelně Buffettova, ale jejíž provoz už dlouho řídil právě on.
Co se dočtete dál
- Jak Greg Abel ovlivní investiční strategii Berkshire Hathaway.
- Jak by změna vedení měla ovlivnit dosavadní dlouhodobé investory Berkshire
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.