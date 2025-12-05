Pražský secesní palác na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice má od prosince nového majitele, koupil ho holding Koh-i-noor. Dosavadním majitelem historické budovy byl rodinný fond zastřešující tradiční značky Mikov a Narex Bystřice. Cenu ani jedna ze stran nekomentovala. V pátek o tom informovaly Seznam Zprávy (SZ). Majitel holdingu Vlastislav Bříza již dříve serveru řekl, že cena bude přes miliardu. Budova, kterou noví majitelé přejmenují na Palác Koh-i-noor, se stane novou centrálou firmy.
Evropa snad opět zmoudří, ale bude to trvat, říká průmyslník a miliardář Bříza
Do skupiny Koh-i-noor holding patří firmy z oblastí zdravotnictví, energetiky, spotřebního průmyslu, strojírenství a hotely. V Praze vlastní Galerii Myšák s prvorepublikovou kavárnou ve Vodičkově ulici.
Nemovitost známá pod názvem Šupichovy domy je významnou secesní stavbou s prvky kubistické architektury. Bohatě členěná fasáda jí dodává výraznou vizuální identitu typickou pro přelom 19. a 20. století. Objekt je plně pronajatý, píšou SZ.
"Získáním takto prestižní budovy v centru Prahy jsme nejen posílili samotnou nemovitostní divizi, čítající mimo jiné nemovitosti v Třeboni a Českém Krumlově, ale především jsme významně diverzifikovali celé naše holdingové portfolio," sdělil mluvčí holdingu Jan Kubát. Dodal, že do budovy postupně přesunou energetickou a strojírenskou divizi a významnou část celého holdingu.
Cenu obchodu ani jedna ze stran neuvedla, podle Koh-i-nooru je to ale největší transakce v oblasti nemovitostí v historii holdingu. V nedávném rozhovoru pro SZ majitel Koh-i-nooru nákup avizoval a řekl, že pod miliardu se nedostane.
Důvodem k nákupu je podle Břízy diverzifikace. "Když se rozhodujete o tom, jestli půjdete do trhu s nemovitostmi, musíte také uvažovat, co dál. Já mám dva syny a ti určitě nebudou chtít dělat takovou výrobu, jakou jsem znal, takže ta diverzifikace není špatná," řekl Bříza.
Tržby holdingu za loňský rok byly 4,5 miliardy korun, což je o 15,4 procenta víc než v roce 2023. Loni skončil holding před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) v zisku 630 milionů Kč, předloni to bylo 648 milionů Kč.
