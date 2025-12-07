Hned dvakrát jsem tento týden sledoval budoucího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, jak mluví k podnikatelům, vysoce postaveným manažerům i zástupcům oborových svazů, a o jedné věci nemám důvod pochybovat. Byznysmeni, a to i ti, kteří by Babišovo ANO nikdy nevolili, jsou spokojeni s tím, že to je Havlíček, kdo formuje hospodářskou politiku rodící se vlády. Díky němu přebralo ANO končící koalici hodně hlasů z kruhů, které za obvyklých okolností inklinují k pravicovému pojetí státu. Pro končící koalici je hodně špatnou zprávou, že Havlíčkova vstřícnost vůči byznysu vynikne zvlášť v porovnání s politikem, který ministerstvo průmyslu řídil po většinu minulého volebního období.
Co se dočtete dál
- K čemu je dobrý workoholismus.
- Jak dostat oponenta na svou stranu.
- Jakou slepou skvrnu Karel Havlíček má.
