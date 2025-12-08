Turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus podepsaly dohodu o převzetí Smartwings a jejich akcionáře ČSA. Turecký dopravce to oznámil na síti X, podrobnosti ale neuvedl.
A new chapter takes off!— Pegasus Airlines (@flymepegasus) December 8, 2025
Pegasus Airlines has signed an agreement to acquire Smartwings, and its shareholder Czech Airlines, of the Czech Republic - an exciting and momentous step forward in our continued global growth journey.
Together, we will offer our guests access to more… pic.twitter.com/OZ1DD9CqcR
Přechod českého dopravce do tureckých rukou je poměrně překvapivý. Před měsícem se totiž objevily informace o vyjednávání Smartwings s polskou společností LOT. Ještě předtím pak byly blízko dohodě o převzetí izraelské aerolinky Israir. Ty se ale letos v červenci stáhly. Specializovaná média spekulovala, že na stole bylo více než 40 milionů eur (téměř 974 milionů Kč) za převzetí Smartwings.
