Prodej nových osobních aut s hybridním pohonem v Česku za 11 měsíců meziročně vzrostl o 30,4 procenta na 61 227 aut. Hybridy tak tvořily 27 procent trhu. Poptávka po elektromobilech se zvýšila o 26,4 procenta na 12 587 prodaných aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Nejprodávanější hybridní značkou je nadále Toyota s 12 330 vozy, na druhém místě je Škoda Auto, která prodala 8133 vozů s kombinovaným pohonem a třetí je Mercedes-Benz se 4535 vozidly. Následuje BMW.
Nejprodávanější značkou elektromobilů je po nástupu modelu Elroq domácí Škoda se 4857 vozy, druhá je Tesla s prodejem 1725 aut a třetí Volkswagen s odbytem 765 elektromobilů. Následují Hyundai a Ford.
„Přestože primární trh elektromobilů rostl o 26 procent, zaznamenala Tesla jako loňský lídr propad registrací o 49 procent. Vysvětlením je jednak loňská podpora formou dotačního titulu, ale také letos výrazně silnější konkurence tradičních výrobců, zejména domácí značky Škoda,“ uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.
Wolfsburg utužuje centralizaci. VW chystá zásah do sítě svých továren, dotkne se to i Škody Auto
Prodej nových osobních aut za 11 měsíců v Česku vzrostl o 6,24 procenta na 227 052 vozů. V listopadu se zvýšil o 3,3 procenta na 21 317 prodaných aut.
