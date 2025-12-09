Americká automobilka Ford Motor a francouzský Renault uzavřely partnerství. Budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Chtějí tak čelit konkurenci čínských výrobců vozů. Renault o tom informuje na svém webu.
Dva modely elektromobilů značky Ford, které americká automobilka navrhla a vyvinula ve spolupráci s Renaultem, se budou vyrábět v Douai v severní Francii. První z obou modelů by se měl začít prodávat začátkem roku 2028.
Navzdory spolupráci s Renaultem zůstávají obě značky jasně oddělené, uvedly firmy. Kromě partnerství v oblasti elektromobilů podepsaly Ford a Renault i prohlášení o záměru spolupráce v oblasti lehkých užitkových vozidel v Evropě.
„Strategické partnerství se skupinou Renault je pro Ford důležitým krokem a podporuje naši strategii budování vysoce efektivního a na budoucnost připraveného podnikání v Evropě,“ uvedl generální ředitel Fordu Jim Farley. „Od spolupráce s Renaultem máme velká očekávání,“ dodal.
Ještě před oznámením partnerství řekl novinářům v Paříži: „Víme, že v našem odvětví bojujeme o život.“ A zdůraznil, že Evropa je toho tím nejlepším příkladem.
Tradiční evropští výrobci automobilů čelí tlaku čínských konkurentů, od společností BYD po Changan a Xpeng. Podíl Fordu na evropském trhu osobních automobilů se snížil z 6,1 procenta v roce 2019 na 3,3 procenta za prvních deset měsíců letošního roku.
„Naší ambicí je ukázat, že v Evropě můžeme vyrábět elektromobily stejně konkurenceschopně jako kdokoli jiný, včetně Číňanů,“ uvedl šéf Renaultu Francois Provost.
