Letošní rok se na kapitálových trzích nesl v duchu úspěšných sázek na umělou inteligenci. Optimismus panuje na Wall Street i v jiných centrech finančního světa také ohledně nadcházejícího roku. Analytici globálních bank i domácí portfolio manažeři vesměs čekají, že i v roce 2026 vyskočí hlavní akciové indexy slušným tempem nahoru. Jenže současně roste napětí z možného přehřátí trhu.

Takzvaný Buffettův indikátor, tedy poměr tržní kapitalizace všech veřejně obchodovaných akcií v USA k americkému HDP, překročil 220 procent. Je tedy výš než před prasknutím dotcom bubliny v roce 2000. Sám legendární investor Warren Buffett označuje takovou úroveň za „hraní si s ohněm“. Otázka, zda není ocenění technologických firem příliš vysoké, zůstává otevřená. Týdeník Ekonom shrnuje, jaké příležitosti se mohou napřesrok objevit a na co si dát pozor.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co v roce 2026 čekat od akciových trhů a dalších aktiv.
  • Za jakých podmínek porostou dál technologické akcie a kdy může přijít jejich propad.
  • Jaká rizika se vyplatí sledovat a jak na ně reagovat.
  • Které komodity na finančních trzích mohou překvapit.
