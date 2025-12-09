Letošní rok se na kapitálových trzích nesl v duchu úspěšných sázek na umělou inteligenci. Optimismus panuje na Wall Street i v jiných centrech finančního světa také ohledně nadcházejícího roku. Analytici globálních bank i domácí portfolio manažeři vesměs čekají, že i v roce 2026 vyskočí hlavní akciové indexy slušným tempem nahoru. Jenže současně roste napětí z možného přehřátí trhu.
Takzvaný Buffettův indikátor, tedy poměr tržní kapitalizace všech veřejně obchodovaných akcií v USA k americkému HDP, překročil 220 procent. Je tedy výš než před prasknutím dotcom bubliny v roce 2000. Sám legendární investor Warren Buffett označuje takovou úroveň za „hraní si s ohněm“. Otázka, zda není ocenění technologických firem příliš vysoké, zůstává otevřená. Týdeník Ekonom shrnuje, jaké příležitosti se mohou napřesrok objevit a na co si dát pozor.
Co se dočtete dál
- Co v roce 2026 čekat od akciových trhů a dalších aktiv.
- Za jakých podmínek porostou dál technologické akcie a kdy může přijít jejich propad.
- Jaká rizika se vyplatí sledovat a jak na ně reagovat.
- Které komodity na finančních trzích mohou překvapit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.