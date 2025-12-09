Poslední tři roky na akciových trzích připomínají jízdu jediným směrem. Technologické giganty ženou americké indexy k novým rekordům a dál rozevírají nůžky mezi růstovými a defenzivními tituly. Investoři tak stále častěji řeší, zda dál sázet na pokračující dominanci sektoru technologií, nebo raději hledat útočiště v dividendových přístavech. A přestože většina analytiků zůstává i navzdory vysokým valuacím vůči inovačnímu segmentu trhu optimistická, přesun části kapitálu z růstových do dividendových akcií může dávat smysl.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč v posledních letech nerostly dividendové tituly takovým tempem jako technologické.
  • Zda mohou dividendové akcie ochránit portfolio před případným propadem big tech akcií.
  • V čem se liší americký a evropský přístup k distribuci zisku.
  • Co je dividendová past a jak do ní nespadnout.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.