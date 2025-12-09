Poslední tři roky na akciových trzích připomínají jízdu jediným směrem. Technologické giganty ženou americké indexy k novým rekordům a dál rozevírají nůžky mezi růstovými a defenzivními tituly. Investoři tak stále častěji řeší, zda dál sázet na pokračující dominanci sektoru technologií, nebo raději hledat útočiště v dividendových přístavech. A přestože většina analytiků zůstává i navzdory vysokým valuacím vůči inovačnímu segmentu trhu optimistická, přesun části kapitálu z růstových do dividendových akcií může dávat smysl.
Co se dočtete dál
- Proč v posledních letech nerostly dividendové tituly takovým tempem jako technologické.
- Zda mohou dividendové akcie ochránit portfolio před případným propadem big tech akcií.
- V čem se liší americký a evropský přístup k distribuci zisku.
- Co je dividendová past a jak do ní nespadnout.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.