Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. ČTK to ve středu v tiskové zprávě sdělil mluvčí skupiny Andrej Čírtek. Jméno zákazníka a objem ani typ munice CSG nesdělila z bezpečnostních důvodů. Hodnota kontraktu je ve stovkách milionů amerických dolarů, tedy ve vysokých jednotkách miliard korun, uvedl mluvčí.
Výrobu pro tuto zakázku zajistí podniky divize CSG Ammo+, která se na malorážovou munici dlouhodobě specializuje. Divize zahrnuje několik závodů v Evropě i USA. „Díky propojení našich výrobních kapacit v Evropě i USA jsme schopni zákazníkům nabízet vysokou flexibilitu a jistotu dodávek. Zároveň také plníme náš závazek, že kromě působení na civilním trhu budeme rozšiřovat zásadním způsobem dodávky pro zákazníky ze segmentu obrany a bezpečnosti,“ uvedl generální ředitel divize Petr Marijczuk. Získaný kontrakt podle něj potvrzuje schopnost CSG dodávat munici ve velkých objemech a vysoké kvalitě.
Zbrojaři od Strnada poprvé o Babišovi a útocích na muniční iniciativu: Česko se na ní podílí dvěma procenty, není pro nás klíčem k ziskovosti
Skupina CSG se zaměřuje na výrobu produktů, systémů a technologií v obraně, letectví, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích. Má výrobní závody v USA, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku, Řecku a Indii a své produkty vyváží do celého světa. Zaměstnává přes 14 tisíc lidí. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis.
Tržby CSG za loňský rok, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy eur (podle aktuálního kurzu asi 126,3 miliardy Kč). Zisk EBITDA při zahrnutí celoročních výsledků Kinetic Group činil 1,4 miliardy eur (34 miliard korun).
Letos skupina mimo jiné koupila většinový podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice. Získala také většinový podíl ve společnosti MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky.
