Čínská společnost Huawei kvůli pomalému zavádění komunikačních sítí 5G v Evropě a tvrdšímu postoji některých vlád k používání čínského vybavení zvažuje, co udělá se svojí nedávno dokončenou továrnou ve východní Francii. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje. Závod, který je prvním závodem firmy v Evropě, byl dokončen v září a zůstává prázdný.
Společnost Huawei se podle dvou místních úředníků a vysokého manažera firmy, se kterými mluvila agentura Reuters, zatím nedokázala rozhodnout, zda v provozu tohoto závodu pokračovat. Firma na žádost o komentář nereagovala.
Před pěti lety společnost Huawei oznámila investici 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) do výroby zařízení pro bezdrátové základnové stanice pro evropské telekomunikační operátory, s cílem vytvořit až 500 pracovních míst. V současnosti však Evropa zaujímá přísnější postoj k obchodům s Čínou. Německý kancléř Friedrich Merz nedávno jmenoval expertní komisi, která má přehodnotit obchodní politiku vůči Pekingu, a zároveň zakázal použití čínských komponentů v budoucích sítích 6G. Už při prvním oznámení továrny varovaly Spojené státy své evropské spojence, aby společnosti Huawei nedovolily účast na infrastruktuře 5G.
Ofenziva Huaweie. Jak čínská společnost buduje vlastní technologie bez Západu
Podle lokálního politika, který se minulý měsíc zúčastnil schůzky s Huawei, zůstávají pro továrnu o rozloze 52 tisíc metrů čtverečních otevřené všechny možnosti, neupřesnil však jaké. Podle zdrojů by to mohl být případně i prodej závodu, když několik průmyslových skupin si nedávno objekt prohlédlo. Vysoce postavený manažer, který továrnu navštívil, uvedl, že podle jeho informací je pravděpodobné, že Huawei zařízení nakonec nevyužije. Kvůli nejasnostem ohledně projektu byla zrušena i původně slíbená regionální dotace 800 tisíc eur.
EU zavedla opatření, která mají postupně omezit používání čínského telekomunikačního vybavení, avšak některé velké trhy, jako Španělsko či Německo, se jejich zavedení brání. Firma Huawei si podle konzultanta Johna Stranda drží v Evropě podíl na trhu s instalovaným vybavením pro sítě 4G a 5G zhruba 35 až 40 procent, což z ní dělá jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů. Růst je však pomalejší, než se očekávalo, a stále více evropských vlád zpřísňuje svůj postoj k čínským technologiím. Německý kancléř Merz navíc minulý měsíc potvrdil, že Německo příští rok nahradí komponenty Huawei ve své základní síti 5G. Evropský trh 5G se také ukázal být méně dynamický, než se očekávalo, a přijetí technologie v průmyslu je pomalejší, než se předpokládalo.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist