Německá ekonomika příští rok vykáže růst o 0,8 procenta, což je výrazně pomalejší vývoj, než se čekalo, uvedl ve čtvrtek ve svém zimním výhledu hospodářský institut Ifo. Ještě na podzim předpokládal růst o půl procentního bodu vyšší, tedy o 1,3 procenta. Na letošní rok Ifo nově počítá s růstem o 0,1 procenta, což je o desetinu procentního bodu méně, než odhadoval na podzim.
„Německá ekonomika se přizpůsobuje strukturálním změnám prostřednictvím inovací a nových obchodních modelů jen pomalu a nákladně,“ uvedl hlavní prognostik institutu Ifo Timo Wollmershäuser. „Kromě toho brzdí firmy a zejména start-upy byrokratické překážky a zastaralá infrastruktura,“ dodal.
Institut snížil o půl procentního bodu také odhad růstu německého hospodářství na rok 2027. Nyní očekává, že největší evropská ekonomika vykáže růst o 1,1 procenta.
Celní politika Spojených států nadále významně ovlivňuje německý export. Podle prognózy Ifo vyšší americká cla utlumí letošní růst o 0,3 procentního bodu a o 0,6 procentního bodu v roce příštím.
„Nejistota způsobená cly zůstává vysoká, i když akutní konflikty mezi USA a EU se uklidnily,“ uvedl Wollmershäuser.
Ifo předpokládá, že globální ekonomika v letech 2025 až 2027 poroste v průměru o 2,5 procenta ročně, ale německý průmysl z toho podle něj nemá žádný prospěch. A nadále ztrácí konkurenceschopnost. Plánované vládní investice ze zvláštních fondů pro infrastrukturu a obranu, stejně jako další pomocná opatření pro podniky a spotřebitele, budou mít pouze opožděný účinek, uvádí Ifo.
Optimistický není k vyhlídkám německého hospodářství, na kterém je závislá řada českých firem, ani Kielský institut pro světové hospodářství. Ten ve čtvrtek uvedl, že podle jeho odhadu ekonomika příští rok vykáže růst o procento, zatímco na podzim očekával růst o 1,3 procenta.
Leibnizův institut pro hospodářský výzkum (RWI) ve čtvrtek také snížil svůj výhled růstu na příští rok. Varoval, že Berlín zavádí vyšší veřejné investice do infrastruktury příliš pomalu na to, aby vykompenzoval slabou poptávku a klesající soukromé investice.
Německo má největší ekonomikou v Evropské unii a je největším obchodním partnerem České republiky. V uplynulých dvou letech jeho hrubý domácí produkt (HDP) klesal, zatímco česká ekonomika loni mírně vzrostla.
