Výrobce vozidel pro veřejnou dopravu Škoda Group dodá do Lotyšska až 16 bateriových elektrických vlaků pro regionální dopravu za téměř čtyři miliardy korun. Hodnota celé zakázky zahrnuje základní objednávku devíti vlaků BEMU, možnost opce na dalších sedm, náhradní díly a školení. Nasazení prvních vlaků je plánováno na první polovinu roku 2029, řekl ČTK mluvčí Škody Group Jan Švehla.
„Po úspěšném uvedení bateriových vlaků do provozu v České republice na přelomu let 2024 a 2025 a podpisu smlouvy na až 36 bateriových vlaků pro Slovensko se jedná o další zakázku na tento typ vozidel,“ uvedl.
Jednotky budou zároveň prvními bateriovými vozidly Škoda Group určenými pro rozchod 1520 milimetrů. „Představují tak další evoluci úspěšné platformy jednopodlažních regionálních vlaků vyvinutých pro trhy v Pobaltí,“ řekl Švehla. Projekt je financovaný z lotyšského státního rozpočtu a Fondu soudržnosti EU.
„Kombinace elektrického a bateriového provozu přináší dopravcům nižší provozní náklady a cestujícím rychlé a pohodlné spojení bez přestupů,“ řekl generální ředitel Petr Novotný. Škoda Group vidí silný exportní potenciál pro takové vlaky hlavně ve střední a východní Evropě.
Výběrové řízení, které Škodovka vyhrála, organizovala společnost Autotransporta direkcija (ATD). „Elektrické vlaky na bateriový pohon představují pro Lotyšsko významnou investici, jejímž cílem je posílit roli železnic jako páteře veřejné dopravy a zlepšit kvalitu a dostupnost osobní dopravy,“ řekl její předseda představenstva Jánis Lapiňš. Nízkopodlažní dvouvozové jednotky budou mít klimatizaci, sníženou hlučnost i nižší vibrace, moderní informační systém a prostory pro cestující na invalidních vozících a pro jízdní kola. Maximální rychlost je 160 kilometrů v hodině v trolejovém režimu a 120 kilometrů v hodině v bateriovém režimu. Vlak nabídne kapacitu až 188 míst pro sedící cestující, z toho 24 v první třídě.
Lotyšský národní dopravce ViVi v současnosti provozuje 32 elektrických jednotek EMU Škoda 16Ev, které podle Švehly dohromady najezdily přes osm milionů kilometrů. „Kromě elektrických jednotek a nově objednaných BEMU dodáváme také elektrické jednotky do Estonska a trolejbusy do hlavního města Tallinu. Nedávno jsme dokončili i dodávku trolejbusů do litevského Vilniusu,“ dodal Novotný.
První bateriové vlaky Škody Group, na něž technologicky navazují nové jednotky pro Lotyšsko, byly nasazeny v Moravskoslezském kraji loni v prosinci. „Za deset měsíců najely dohromady přes 600 tisíc kilometrů, z toho téměř polovinu absolvovaly v bateriovém režimu,“ uvedl Švehla.
Škoda Group, která je součástí investiční skupiny PPF, zaměstnává 10 tisíc lidí v několika výrobních závodech v Česku, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Za loňský rok zvýšila meziročně provozní zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách korun.
