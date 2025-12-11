Mediální společnost Walt Disney investuje jednu miliardu USD (20,6 miliardy Kč) do OpenAI. Umožní také tomuto start-upu používat postavy ze sérií Star Wars, Pixar a Marvel v jeho generátoru videa Sora AI. Oznámily to ve čtvrtek společnosti v tiskové zprávě. Disney se tak stává prvním významným partnerem pro licencování obsahu pro nástroj Sora, který využívá generativní umělou inteligenci (AI) k vytváření krátkých videí. Dohoda by mohla změnit způsob, jakým Hollywood vytváří obsah, upozornila agentura Reuters.
Tříleté partnerství je důležitým krokem v přijetí generativní AI Hollywoodem, kde si mnozí dělají obavy, jaký dopad bude mít AI na kreativní profese a práva k duševnímu vlastnictví. Generátory videí s AI, jako je Sora, ohromily svojí schopností rychle vytvářet realistické klipy pouze na základě textových podnětů. Současně ale velké množství takových videí na sociálních sítích, včetně klipů s celebritami nebo zesnulými veřejnými osobnostmi, vyvolává obavy, že AI může zastínit práci skutečných tvůrců, a zároveň přináší rizika dezinformací, deepfake videí a porušování autorských práv.
V rámci licenční dohody začnou Sora a ChatGPT Images od začátku příštího roku generovat videa s použitím více než 200 animovaných a fantastických postav Disneyho, jako Mickey Mouse, Popelka a Mufasa. Dohoda nezahrnuje hlasy a skutečné herce.
Krok představuje významnou změnu v přístupu Disney k AI. Když OpenAI jednala s firmami o autorských právech pro nástroj Sora, rozhodla se společnost neumožnit použití svých postav v této aplikaci.
V rámci dohody s OpenAI budou některá videa vytvořená uživateli zpřístupněna ke streamování na Disney+, což umožní platformě využít rostoucí zájem o krátká videa. Mediální konglomerát navíc získá opce na nákup dalších akcií tvůrce chatbota ChatGPT. Společnosti využijí modely OpenAI k vývoji nových produktů a služeb pro zákazníky a Disney umožní svým zaměstnancům používat ChatGPT.
Partnerství přichází jen několik měsíců poté, co přední hollywoodská talentová agentura tvrdě kritizovala technologii, kterou nyní Disney přijímá. Creative Artists Agency, která zastupuje tisíce herců, režisérů a hudebních umělců, v říjnu uvedla, že OpenAI vystavuje umělce „významnému riziku“ prostřednictvím nástroje Sora, a zpochybnila, že si společnost myslí, že kreativní profesionálové mají být odměněni a uznáni za svou práci.
