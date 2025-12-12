Po měsících jednání český miliardář Daniel Křetínský dotáhl jeden z největších obchodů letošního roku na české byznysové mapě. Jeho skupina EP Equity Investment (EPEI), která sdružuje jeho investice mimo energetiku, koupila skupinu autobazarů Aures Holdings, jež zastřešuje značky AAA Auto a Mototechna. Potvrdily se tak informace, které HN přinesly v srpnu.
V rámci prodejního procesu měl Křetínský několik měsíců exkluzivitu a jeho završení dosud bránily spíše technické a právní záležitosti související s důkladným due diligence. Dotažení obchodu v pátek potvrdila Křetínského skupina EP Group v tiskové zprávě.
„Vážíme si možnosti navázat na rozvoj více než třicetileté historie značky AAA Auto a pětasedmdesátileté tradice značky Mototechna, které dohromady obsloužily již přes tři miliony zákazníků. Jen v loňském roce vykoupily a prodaly více než 100 tisíc vozidel a dále posílily svou pozici nejpopulárnějšího prodejce ojetých vozů v České republice, na Slovensku a v Polsku,“ uvedl k obchodu Petr Kudela, investiční manažer EPEI, který je zodpovědný za tuto investici a z vrcholných pozic v EPH se dlouhodobě věnuje logistickému byznysu a také vozovému parku skupiny v rámci firem EP Auto a EP Fleet.
„AAA Auto si během své historie vybudovalo jedinečnou databázi a sofistikovaný systém pro hodnocení technického stavu vozů, díky kterému se při výkupu zaměřuje na zhruba 30 % nejkvalitnějších automobilů na trhu. Právě tato odbornost a znalost trhu představují obrovskou přidanou hodnotu a vytvářejí bezpečné a ekonomicky výhodné prostředí pro zákazníky,“ dodal Kudela s tím, že očekává další konsolidaci trhu ojetých vozů, na kterém se prostřednictvím AAA Auto a značky Mototechna chtějí dále aktivně podílet. Podle Kudely skupina EPEI přistupuje k akvizici jako k dlouhodobé strategické investici.
Prodávajícím je mezinárodní fond Abris Capital Partners a další akcionáři. Fond se sídlem ve Varšavě získal většinový podíl firmy už v roce 2014. Drobný podíl v ní dosud držel i její zakladatel a dlouholetý majitel, Australan Anthony James Denny. V posledních letech se o prodeji firmy hovořilo opakovaně.
Nyní ale nastala vhodná doba. Firma i trh ojetých aut se nacházejí v dobré kondici. Loni společnost prodala rekordních 108 661 aut v pěti zemích střední Evropy, přitom v roce 2022 to bylo jen 90 tisíc vozů. Firmě minulý rok vzrostly tržby o 11 procent na rekordních 31,2 miliardy korun. Cenu obchodu účastníci transakce nezveřejnily.
Prodávající během prodejního procesu údajně museli výrazně slevit ze svých původních představ. Cena by se podle odhadů expertů na fúze a akvizice měla pohybovat okolo sedminásobku provozního zisku EBITDA. Ten loni stoupl o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy na zhruba 1,7 miliardy korun. Prodejní cena by se tak mohla pohybovat okolo 12 miliard korun, čímž by se zařadila mezi největší domácí transakce letošního roku.
Do dokončení transakce bude Aures Holdings fungovat jako dosud a bude i nadále působit pod svými stávajícími značkami. Bez přerušení bude pokračovat v poskytování služeb zákazníkům na všech trzích.
Obchod roku na obzoru. Křetínský je blízko koupi sítě autobazarů AAA Auto. Půjde o miliardy
„Dnešní oznámení potvrzuje sílu Aures Holdings a práci našich lidí. Plánovaná změna vlastníka má společnosti zajistit dlouhodobou stabilitu a podporu pro její další rozvoj. Naše priority zůstávají jasné: poskytovat zákazníkům špičkové služby, řídit provoz bezpečně a efektivně a nadále se starat o naše týmy,” uvedli v prohlášení také výkonní ředitelé Aures Holding Karolína Topolová a Petr Vaněček.
Skupina EP Equity Investment se zaměřuje na oportunistické investice mimo Křetínského hlavní oblasti v energetice. Do ní dnes patří někdejší holding Vesa Equity Investment, který drží minoritní podíly ve veřejně obchodovaných firmách Foot Locker, Sainsbury’s, ale také pozice v Royal Mail a Casino Guichard-Perrachon.
