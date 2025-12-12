Bruselský web Politico čte v sídle Evropské komise téměř každý. Proto dává smysl věnovat pozornost lidem, které deník s řadou zákulisních informací považuje za ty, kdo v roce 2026 kontinent nejvíce ovlivní. Nejde přitom o žebříček “zasloužilých” Evropanů, ale seznam 28 aktuálně nejmocnějších lidí v evropské i světové politice. Je mezi nimi také nastupující český premiér Andrej Babiš (ANO).
Na prvním místě letos skončil americký prezident Donald Trump, jehož nová národní bezpečnostní strategie tvrdí, že Evropa čelí „civilizačnímu zániku“ kvůli migraci. A slibuje podporu politikům, kteří odmítají současné směřování uvnitř evropských zemí. Trump je první člověk, který nežije v Evropě, jehož Politico do žebříčku zařadilo. Dalším je na pátém místě ruský diktátor Vladimír Putin, který “vyvedl Evropu z rovnováhy a dal jasně najevo, že je jedinou osobou, kterou nikdo na kontinentu nemůže ignorovat”.
Co se dočtete dál
- V seznamu jsou dva Američané a jeden Rus.
- Žebříček zmiňuje pět lidí, kteří mají v Evropě myšlenkově blízko Trumpovi.
- V žebříčku je jeden miliardář, vlivný bankéř a ekonom, který chce miliardářkou daň
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.