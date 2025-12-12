Je to trochu schizofrenní situace. Na jednu stranu patří Česko mezi země s nejpomalejším nástupem elektromobility mezi řidiči. Na druhou stranu se ale tuzemské automobilky řadí v produkci vozů poháněných baterií mezi nejúspěšnější v Evropě. „Letošní výsledky potvrzují, že elektrifikace českého automotive nabrala stabilní tempo. V roce 2026 čekám další růst výroby elektrifikovaných vozidel i posílení konkurenceschopnosti odvětví,“ hodnotí výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Tomáš Petzl.

V roce 2026 bude expanze tří značek vyráběných v Česku pokračovat. Škoda Auto plánuje další dva nové modely elektromobilů s velkými ambicemi. Nošovická továrna Hyun­dai chce dál zvyšovat už tak vysoký podíl nabíjecích aut na své produkci. A kolínská Toyota začne – jako vůbec první fabrika této značky na starém kontinentu – s přípravou sériové výroby elektromobilů, do níž bude investovat miliardy korun.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak si vedou elektromobily z českých továren na evropském trhu.
  • Jaké novinky chystají tuzemské automobilky na rok 2026 a proč od nich mají velká očekávání.
  • Jak se nástupu bezemisních aut dokázali přizpůsobit čeští dodavatelé.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.