Je to trochu schizofrenní situace. Na jednu stranu patří Česko mezi země s nejpomalejším nástupem elektromobility mezi řidiči. Na druhou stranu se ale tuzemské automobilky řadí v produkci vozů poháněných baterií mezi nejúspěšnější v Evropě. „Letošní výsledky potvrzují, že elektrifikace českého automotive nabrala stabilní tempo. V roce 2026 čekám další růst výroby elektrifikovaných vozidel i posílení konkurenceschopnosti odvětví,“ hodnotí výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Tomáš Petzl.
V roce 2026 bude expanze tří značek vyráběných v Česku pokračovat. Škoda Auto plánuje další dva nové modely elektromobilů s velkými ambicemi. Nošovická továrna Hyundai chce dál zvyšovat už tak vysoký podíl nabíjecích aut na své produkci. A kolínská Toyota začne – jako vůbec první fabrika této značky na starém kontinentu – s přípravou sériové výroby elektromobilů, do níž bude investovat miliardy korun.
Co se dočtete dál
- Jak si vedou elektromobily z českých továren na evropském trhu.
- Jaké novinky chystají tuzemské automobilky na rok 2026 a proč od nich mají velká očekávání.
- Jak se nástupu bezemisních aut dokázali přizpůsobit čeští dodavatelé.
