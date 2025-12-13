V únoru 2017 se dostala na veřejnost informace, že společnost Czech Coal miliardáře Pavla Tykače jedná s polostátní skupinou ČEZ o koupi uhelné elektrárny Počerady. Pro zúčastněné aktéry šlo o maximálně třaskavé téma. Ministrem financí, který za stát spravuje akcionářská práva v ČEZ, byl tehdy předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ten s Tykačem neměl historicky dobré vztahy. Navíc se v posledních letech netajil záměrem obměny vedení energetické skupiny v čele s generálním ředitelem Danielem Benešem. Celý chystaný „deal“ mu tak mohl být hodně proti srsti.
Šlo nicméně teprve o úvodní akt uhelného představení, jehož leitmotivem je právě osud největší a nejšpinavější tuzemské fosilní elektrárny. Tu Tykač nakonec skutečně získal poté, co už dříve koupil od ČEZ elektrárnu Chvaletice.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.