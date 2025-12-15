O tom, zda již Slovensko podepsalo či nepodepsalo s americkou společností Westinghouse smlouvu o výstavbě nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích, je poněkud zmatek. Postaral se o něj premiér Robert Fico, který v říjnu nejdříve prohlásil, že kontrakt už je uzavřený, aby to následně vzal zpět s tím, že je to jen nejpravděpodobnější scénář.

Jisté je, že Fico touží po ryze „národní“ slovenské jaderné elektrárně, ve které by neměl podíl český miliardář Daniel Křetínský, jako je tomu u existujících bloků v Mochovcích a právě v Jaslovských Bohunicích. A také aby ji postavili Američané. Navzdory nepodpisu smlouvy však Američané o slovenský jaderný projekt zájem mají a slovenská vláda podniká kroky k tomu, aby další reaktor v zemi opravdu vznikl.

  • Kdo Slovensku zajistí ekonomicko-finanční poradenství související s chystaným jaderným blokem.
  • V čem se slovenský přístup k jadernému projektu liší od českého.
  • Kolika jadernými zdroji Slovensko disponuje.
  • Proč chce Ficův kabinet ryze státní jaderný zdroj.
