O tom, zda již Slovensko podepsalo či nepodepsalo s americkou společností Westinghouse smlouvu o výstavbě nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích, je poněkud zmatek. Postaral se o něj premiér Robert Fico, který v říjnu nejdříve prohlásil, že kontrakt už je uzavřený, aby to následně vzal zpět s tím, že je to jen nejpravděpodobnější scénář.
Jisté je, že Fico touží po ryze „národní“ slovenské jaderné elektrárně, ve které by neměl podíl český miliardář Daniel Křetínský, jako je tomu u existujících bloků v Mochovcích a právě v Jaslovských Bohunicích. A také aby ji postavili Američané. Navzdory nepodpisu smlouvy však Američané o slovenský jaderný projekt zájem mají a slovenská vláda podniká kroky k tomu, aby další reaktor v zemi opravdu vznikl.
Co se dočtete dál
- Kdo Slovensku zajistí ekonomicko-finanční poradenství související s chystaným jaderným blokem.
- V čem se slovenský přístup k jadernému projektu liší od českého.
- Kolika jadernými zdroji Slovensko disponuje.
- Proč chce Ficův kabinet ryze státní jaderný zdroj.
