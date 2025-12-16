Není zrovna zvykem, že by české e-shopy s potravinami, vyjma online supermarketů Rohlík a Košík, překonávaly miliardu v ročních tržbách. Ač tomu jméno po velkém medvědovi zrovna neodpovídá, poměrně potichu a nenápadně k ní letos dokráčel olomoucký Grizly, značka e-shopu s oříšky, lyofilizovaným ovocem a semínky. „Byl to přitom nejtěžší rok v desetileté existenci firmy,“ říká v rozhovoru s HN zakladatel a šéf Grizly Dominik Píchal přesto, že e-shop stále roste a na českou e-commerce si drží slušnou marži.
Co se dočtete dál
- Díky čemu se Grizly dostal na miliardový obrat.
- Jak musí reagovat na e-commerce trendy a tržiště.
- Jak mu pomáhá trend longevity.
- Jaké jsou další plány značky.
