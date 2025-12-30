Investoři v posledních letech mohou být až překvapení, kolik se jim na trzích daří vydělávat. A nejde jen o investice do amerických akcií. Od konce roku 2022 do 29. prosince vzrostl index globálních akcií MSCI All-Country World o přibližně 60 procent, což přináší třetí rok v řadě nadprůměrné roční zhodnocení. Globálním akciím se v roce 2025 dařilo i přesto, že Spojené státy zatřásly zavedenými pořádky a zavedly nejvyšší průměrnou celní sazbu na zahraniční zboží od roku 1936. Mimo to ve druhé polovině roku začal dostávat trhliny příběh o velkém a rychlém přínosu umělé inteligence. Ten byl kromě USA motorem růstu akcií třeba v Jižní Koreji nebo Japonsku.
Co čekat v roce 2026? Může tato hojnost na akciových trzích pokračovat? Zeptali jsme se více než desítky expertů, kteří se investicím denně věnují, na co se připravit. Na základě jejich odpovědí jsme vybrali pět nejpodstatnějších témat, která mohou být pro nadcházející rok zásadní.
Co se dočtete dál
- Co bude z pohledu investora zásadní sledovat.
- Na čem bude záviset výkonnost akciových trhů.
- V čem by rok 2026 mohl být lepší než 2025.
