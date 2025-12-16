Nové byty dražší oproti loňsku více než o desetinu, ceny jednotek ve starších bytových domech meziročně vyšší dokonce skoro o pětinu. Dlouhodobě napjatý realitní trh letos zažil další vlnu zdražování. Je ovšem pokračování růstového trendu nevyhnutelné i v příštím roce? Za určitých okolností ne. Týdeník Ekonom analyzoval několik možných scénářů, které by mohly vést naopak ke zlevnění bytů či nájmů. Jakkoliv se některé z nich mohou zdát nepravděpodobné, historie ukazuje, že pády cen nemovitostí v Česku v posledních dvou dekádách vždycky přišly nečekaně, navzdory prognózám realitních makléřů nebo developerů.

Co se dočtete dál

  • Jakým způsobem může dojít k propadu poptávky po bydlení.
  • Co pro ochlazení nemovitostního trhu dělá Česká národní banka.
  • Jak se na realitním trhu může projevit regulace Airbnb.
